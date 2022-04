Russland bereitet "Referendum" zu "Volksrepublik Kherson" vor

Russland bereitet nach ukrainischen Angaben ein Referendum ĂŒber die GrĂŒndung einer "Volksrepublik Kherson" vor. Das erklĂ€rte am Donnerstag ein Berater des ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf das umkĂ€mpfte Gebiet im SĂŒdosten des Landes. Die russische FĂŒhrung wĂŒrde damit dem Beispiel in den Regionen Luhansk und Donezk folgen.

In den von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass waren im Mai 2014 Volksabstimmungen ĂŒber ihre SelbststĂ€ndigkeit abgehalten worden. Kurz vor Beginn des Krieges hatte Russland die beiden selbst ernannten Volksrepubliken als unabhĂ€ngig anerkannt, was international auf Kritik stieß.

Ende MĂ€rz hat die "Volksrepublik Luhansk" erklĂ€rt, sie könne bald ein Referendum ĂŒber einen Beitritt zur Russischen Föderation abhalten. Der AnfĂŒhrer der "Volksrepublik Donezk", Denis Puschilin, erklĂ€rte ebenfalls, es solle ein Beitritt geprĂŒft werden. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim, die an Kherson grenzt, wurde 2014 ein Referendum abgehalten, in dem sich die mehrheitlich russisch-stĂ€mmige Bevölkerung fĂŒr den Anschluss an Russland aussprach. Auch dies ist international nicht anerkannt.