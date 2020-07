"Russischer Einfluss in Großbritannien ist die neue Normalität"

"Glaubwürdige" Hinweise

Das in Teilen geschwärzte Dokument, das Johnson vor der vorgezogenen Parlamentswahl im Dezember zurückgehalten hatte, erwähnt auch „glaubwürdige“ Hinweise auf russische Einflussversuche beim Unabhängigkeitsreferendum in Schottland 2014 und fordert eine Untersuchung „möglicher russischer Eingriffe in das EU-Referendum“ 2016, ähnlich wie das in den USA im Fall der letzten Präsidentschaftswahl passierte.

„Die Regierung hat uns im Stich gelassen,“ sagte Kevan Jones, ein Mitglied des Ausschusses von der oppositionellen Labour Partei, bei der Präsentation des Berichts. „Die Empörung ist, dass niemand wissen wollte, ob es Einmischungen gab.“

Johnsons Regierung konterte, es gäbe „keine Hinweise auf eine erfolgreiche Einmischung“, also sei eine Untersuchung „nicht erforderlich.“ Russland bleibe „oberste nationale Sicherheitspriorität.“

Briten als Gegner Putins

Die russische Regierung wies die Anschuldigungen zurück. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist seit Längerem angespannt. So macht London den russischen Geheimdienst für den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter 2018 in England verantwortlich. Der neue Bericht argumentiert, dass der russische Präsident Wladimir Putin seit damals die Briten als „wichtigen diplomatischen Gegner betrachtet.“

Was dem Bericht fehlt, sind allerdings „entscheidende Beweise,“ sagt Professor Richard Sakwa, Russland-Experte an der Universität Kent, dem KURIER. „Das schafft nur eine Atmosphäre militanter Russophobie.“

Der Bericht fordert neue Befugnisse für den Inlandsgeheimdienst MI5. Soziale Netzwerke sollen „verdecktes feindliches Staatsmaterial entfernen“. Und Großbritannien solle regelmäßig die Unterstützung anderer Staaten suchen, damit Putins Handlungen diesen teuer zu stehen kommen.