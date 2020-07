Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll in Russland sein

Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat sich nach Informationen des "Handelsblatts" nach Russland abgesetzt. Der seit Wochen untergetauchte Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, erfuhr das "Handelsblatt" aus Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreisen laut Vorabmeldung von Sonntag.

Zuvor habe Marsalek erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai, wo Wirecard dubiose Operationen betrieben hatte, nach Russland geschafft. Wirecard hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Wenige Tage später meldete der Dax-Konzern Insolvenz an.