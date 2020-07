Wirecard-Skandal: Der fantastische Mr. Marsalek aus Österreich

Mit Nowitschok war der ehemalige Spion Sergej Skripal 2018 in Großbritannien vergiftet worden – dass das hochtoxische Nowitschok zu einem Anschlag in einem Wohngebiet angewendet worden war, sorgte für schwere diplomatische Verwerfungen zwischen Russland und Europa.

Wie der geheimnisumwobene Österreicher in den Besitz der streng geheimen Formel gekommen war, ist ein völliges Rätsel. Warum er damit bei Investoren prahlte, ist nicht weniger unklar.

Marsalek versuchte sich zudem in angewandter Geopolitik: Mit Hilfe einer Miliz von rund 15.000 Personen wollte er an der libyschen Grenze Flüchtlingsströme steuern – das größte Druckmittel auf die Staaten der EU. Hierzu soll er 2018 versucht haben, unter dem Deckmantel eines Wiederaufbauprojekts finanzielle Unterstützung des österreichischen Verteidigungsministeriums zu bekommen. Ein Sprecher des damals von der FPÖ regierten Ministeriums konnte auf APA-Anfrage am Wochenende dazu vorerst keine Angaben machen.

Der Plan blieb unvollendet, aber Marsalek war trotzdem in Libyen tätig: Überliefert ist etwa eine angebliche Eigentümerschaft an einem libyschen Fabriksgebäude, das vor allem einem Zweck diente – der Unterbringung russischer Söldner, die verdeckte Operationen in dem Bürgerkriegsland durchführten.

Und es soll es eine Achse zwischen Marsalek und der FPÖ gegeben haben: Er soll im BVT-Skandal unter Türkis-Blau eine wesentliche Rolle aufseiten der FPÖ gespielt haben. Marsalek gilt als Informant, der Geheimnisse aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) an die Blauen weitergespielt haben soll – die Partei weist dies zurück und hat für heute, Montag, eine Pressekonferenz angekündigt, in der sie angebliche türkise Verwicklungen mit Marsalek aufdecken will.

Der deutsche Wirecard-Skandal und seine Proponenten taugen offenbar zur innenpolitischen Schlammschlacht: Wirecard-CEO Markus Braun gehörte zu einem Thinktank von Bundeskanzler Sebastian Kurz und hatte für ÖVP-Wahlkämpfe Geld gespendet. Dessen Team bemühte sich sofort, Distanz zu schaffen – das Gremium habe noch gar nicht die Arbeit aufgenommen. Auch den Neos hatte Braun in der Vergangenheit gespendet.