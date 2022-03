Mariupol steht vor dem Fall, Kämpfe um Flughafen bei Cherson

Tag 24 nach dem russischen Angriff: Die Hafenstadt Mariupol soll kurz vor dem Fall stehen. Russische Einheiten sollen bereits von mehreren Seiten vorgestoßen sein. Mit der Einnahme Mariupols hätte Russland einen Landkorridor zwischen der 2014 von Russland annektierten Krim und den von prorussischen Separatisten gehaltenen Gebieten im Donbass. Russland hat seine Offensive in der Ukraine seit Freitag weiter verstärkt.

Kämpfe um Flughafen bei Cherson

Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson im Süden der Ukraine steht nach ukrainischer Darstellung weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. "Wir haben sie dort schon wieder getroffen", schrieb Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Wolodymyr Selenskij, am frühen Samstagmorgen auf Facebook mit Blick auf die russischen Truppen.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten das russische Militär an diesem Flughafen bereits das sechste Mal überfallen und dem Gegner dort schwere Verluste zugefügt. In einer Serie von lokalen Gegenangriffen und Attacken mit Kampfdrohnen seien seit Ende Februar mehrere Dutzend russische Kampfhubschrauber sowie zuletzt auch ein Gefechtsstand mit ranghohen Offizieren zerstört worden. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kämpfe um Mariupol

Besonders umkämpft bleibt auch heute Mariupol im Süden des Landes. Dort erhalten die prorussischen Separatisten Unterstützung von russischen Truppen, meldete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag. "In Mariupol ziehen die Einheiten der Volksrepublik Donezk mit Unterstützung der russischen Streitkräfte ihren Belagerungsring enger und bekämpfen die Nationalisten im Zentrum der Stadt", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Freitag.

Fluchtkorridore: Unterschiedliche Angaben

Fast 13.700 Bewohner von Mariupol seien in Sicherheit gebracht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitagabend mit. In Mariupol ist die humanitäre Lage besonders dramatisch. Mehr als 3.100 Menschen seien aus umkämpften Dörfern und Städten in den Gebieten Kiew, Charkiw und Schytomyr gerettet worden.

Ein Vertreter der ukrainischen Regierung erklärte dagegen, am Freitag seien 9.145 Menschen über Fluchtkorridore aus umkämpften Städten evakuiert worden. Knapp 5.000 davon seien aus Mariupol entkommen.