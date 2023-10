Russen versteigerten Apartment der Selenskijs auf der Krim

Selenskij: Russland hat erneut Kontrolle verloren

Nach den antisemitischen Gewaltexzessen in der russischen Teilrepublik Dagestan hat Selenskij Moskau einen erneuten Kontrollverlust bescheinigt. Russland habe all seine Kräfte mobilisiert, um in seinem schon seit mehr als 20 Monaten andauernden Angriffskrieg besetzte ukrainische Gebiete zu halten, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache am Montag.

