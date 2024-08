Ruhe vor dem Sturm: Gibt es heute keinen Geiseldeal, könnte der Iran angreifen

Von den USA wurde der Gipfel im Vorfeld zum „Showdown“ ernannt.

Zehn Monate dauern die Kämpfe im Gazastreifen nun schon an, fast genauso lange schlagen auf beiden Seiten der Grenze zwischen Israel und dem Libanon Raketen ein. In all der Zeit wird täglich im Hintergrund über Geiseldeals und einen möglichen Waffenstillstand verhandelt – doch noch nie stand so viel auf dem Spiel wie am Donnerstag in Doha.

Sollte sich diesmal wieder keine Lösung finden, dürfte der Iran keine andere Wahl haben, als den angedrohten Großangriff auf Israel wahr zu machen und damit möglicherweise den gefürchteten großen Krieg in der Region vom Zaun zu brechen.