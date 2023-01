Rücktrittswelle: Portugals Regierung kämpft mit Korruptionskrise

Als Carla Alves am Dreikönigstag Anfang Jänner ihr Amt als neue Staatssekretärin im Lissaboner Landwirtschaftsministerium antrat, ahnte sie wohl kaum, dass sie nur 25 Stunden später den Job wieder verlieren würde. In einer Zeit, in der die sozialistische Regierung von Ministerpräsidenten Antonio Costa unter starker Beobachtung steht, kam schnell ans Licht, dass mehrere ihrer Bankkonten auf richterliche Anweisung gesperrt wurden.

Der Grund: Es handelte es sich um Konten, die Alves gemeinsam mit ihrem Ehemann hatte. Gegen den ehemaligen Bürgermeister einer Kleinstadt im Norden Portugals wird derzeit wegen Korruption und Günstlingswirtschaft ermittelt.