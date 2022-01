Warum sich bei der Wahl in Portugal alle verzockt haben

„Novos horizontes“, also „neue Horizonte“, ließ er propagieren. Doch die sehen viele stramme Konservative im Lager der rechtspopulistischen Gruppierung „Chega“ (frei übersetzt: Es reicht). Sie, die bei der Wahl 2019 gerade einmal über ein Prozent der Stimmen gekommen waren, könnten jetzt mit gut sechs Prozent zur drittstärksten Fraktion aufsteigen. Das ist bemerkenswert in einem Land, in dem wegen der faschistischen Diktatur (Anfang 1930er-Jahre bis 1974) die extreme Rechte bisher keinen Fuß auf den politischen Boden gebracht hat.

Letztendlich dürfte aber am Kabinett Costa III kein Weg vorbeiführen. Spekuliert wird, dass er bei der Mehrheitsbeschaffung auch mit der relativ neuen, aufstrebenden Natur- und Tierpartei PAN kooperieren könnte.