Fico meldet sich erstmals nach Attentat und "vergibt" seinem Angreifer

Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich erstmals seit dem Angriff öffentlich zu Wort gemeldet. In einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video sagte Fico, er "vergebe" dem Angreifer.

Dieser sei nur der "Bote des Bösen und politischen Hasses", den die "politisch erfolglose und frustrierte Opposition" in der Slowakei produziert habe, so Fico, der nicht nur die Opposition, sondern auch Medien und die EU heftig kritisierte.

"Ich vergebe ihm"

Fico war am 15. Mai nach einer Kabinettssitzung in der Kleinstadt Handlova niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Regierungschef musste zwei Mal operiert werden. Der mutmaßliche Attentäter, der 71-jährige Hobby-Schriftsteller Juraj Cintula, wurde am Tatort festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Er empfinde gegenüber dem 71-Jährigen keinen Hass, werde keine rechtlichen Schritte gegen ihn einleiten oder Schmerzensgeld fordern, ließ Fico wissen. "Ich vergebe ihm und lasse ihn in seinem eigenen Kopf klären, was er getan hat und warum er es getan hat."