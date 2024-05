Bratislava nach dem Attentat auf Fico: "Es ist schrecklich, für beide Seiten“

Egal, wen man am Donnerstag, dem Tag nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico , in Bratislava anspricht, es herrscht die einhellige Meinung, dass es das Land verändern wird. In welche Richtung ist allerdings nicht klar.

Fico-Anhänger fürchten, dass die Sympathisanten der Opposition ein Exempel statuiert haben. Die andere Seite spekuliert, dass Robert Fico nun als eine Art Märtyrer noch mehr Wähler findet – sofern er das Amt aufgrund seines Gesundheitszustandes überhaupt noch einmal ausüben kann.

„Ein Attentat mit Waffen, im Jahr 2024, mitten in Europa, das ist eine Katastrophe. Es wird alles verändern“, sagt Julius Chovanec, der gerade in einem Straßencafé zu Mittag isst. Er selbst sieht sich politisch in der Mitte, ergänzt aber: „Ich bin nicht immer auf seiner Seite, aber Fico ist der beste Politiker in der Slowakei.“ Warum das Land so gespalten ist (siehe Bericht oben), auch darauf gibt Chovanec eine Antwort: „Hier glaubt jeder Kellner und jeder Mechaniker, er wäre ein besserer Politiker als die, die im Parlament sitzen. Das heizt die Stimmung auf.“ Politisch sind die Slowaken tatsächlich, wie beim KURIER-Lokalaugenschein in Bratislava auffällt. Jeder, der angesprochen wird, hat eine Meinung.

Wer verbreitet den Hass? Denisa A. ist gerade zu Fuß vor dem Parlament unterwegs. „Ficos SMER hat jetzt alles, was sie wollte. Immer hat es geheißen, in der Opposition sitzen die Hetzer. In Wahrheit ist es aber Fico der Hass verbreitet. Durch das Attentat schaut es jetzt nach außen so aus, als hätte SMER recht. Ich weiß nicht, wie das weitergehen wird. Ich habe Angst, dass er sich als Opfer darstellt und noch mehr Anhänger bekommt“, sagt Denisa A..