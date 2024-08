Problem für Kamala Harris? Robert F. Kennedy liebäugelt mit Trump-Bündnis

Sie hat das Geld, er den Namen. Wenn sie - die Ex-Google-Milliardärin Nicole Shanahan - öffentlich darüber sinniert, ob er - Robert F. Kennedy, Neffe des ermordeten Ex-Präsidenten John F. Kennedy - seine seit Monaten von einer Pleite in die nächste rauschende Präsidentschaftskandidatur als Parteiunabhängiger beizeiten aufgeben sollte, horchen die Wahlkämpfer von Demokraten und Republikanern genau hin.

Politische Nähe zu Trump gesucht

Letzteres, so die angeblich wegen einer Affäre mit Elon Musk von Google-Mitgründer Sergey Brin geschiedene und finanziell entsprechend auskömmlich ausgestattete Juristin, könne erschwert werden, wenn man im Rennen verbleibe. Ihre Annahme in einem Interview: „Wir würden wohl eher bei Donald Trump Wähler absaugen.” Umfragen hatten dies zuletzt in mehreren Swing States bestätigt.

Dass Shanahan, die einst die Demokraten alimentiert und Kennedys Wahlkampf mit über zehn Millionen Dollar finanziert hat, die politische Nähe zu Trump sucht, verwundert.