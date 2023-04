Kennedy-Spross will bei US-Präsidentenwahl antreten

In den USA hat ein Mitglied des Kennedy-Clans seinen Hut für die Präsidentschaftswahl in den Ring geworfen. Robert F. Kennedy Jr. kündigte am Mittwoch an, bei den Vorwahlen der Demokraten gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten zu wollen. Die Chancen des 69-Jährigen gelten als gering. Er ist der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des früheren Senators Robert F. Kennedy.

Familie steht nicht hinter ihm

Beide Männer wurden ermordet, Robert während seines eigenen Präsidentschaftswahlkampfes. Der Nachfahre räumt selbst ein, dass Teile seiner Familie - eine der wichtigsten politischen Dynastien in den USA - seine Bewerbung nicht unterstützen. Bei einem Auftritt in Boston erklärte er, im Falle seiner Wahl die Erforschung chronischer Krankheiten zu einer Priorität zu erklären.