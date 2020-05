Ringen vor EU-Budgetgipfel

In das Tauziehen um das EU-Budget 2014 bis 2020 kommt Bewegung: Großbritannien hat jetzt Kompromissbereitschaft signalisiert; EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy will bis zum Gipfel Donnerstag Abend einen neuen Entwurf erarbeiten.



Bei einem Abendessen Montagabend in Brüssel gab es eine Aussprache, die Hoffnung macht, wie Staatssekretär Reinhold Lopatka zum KURIER sagt: „In der Stimmung hat sich etwas bewegt. Das ist zwar noch kein Ergebnis, aber Voraussetzung dafür. Ratspräsident Van Rompuy hat noch viel zu tun, aber ich gehe davon aus, dass es diese Woche eine Einigung geben kann.“



Ein Kompromiss mit den Briten „ist nach wie vor der Knackpunkt, aber Großbritannien hat gezeigt, dass es großes Interesse an einer Einigung hat“. Weiterer Streitpunkt: Mehrere Staaten, darunter Deutschland , haben eine deutliche Einsparung bei der Verwaltung der Europäischen Union eingefordert.