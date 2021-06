Richter-Entscheid über Strafausmaß für Floyd-Mörder

Wie die Strafe für den weißen Polizisten ausfällt, der am 25. Mai 2020 in Minneapolis den Afroamerikaner George Floyd auf offener Straße mit dem Druck seines Knies getötet („I can’t breath“) und damit weltweit einen Sturm der Entrüstung losgetreten hatte, entscheidet sich heute, Freitag. Nach mehrwöchigem Prozess war Derek Chauvin Ende April von einer Geschworenen-Jury in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Landesweit ging ein Gefühl der Erleichterung durch die USA. Bei einem Freispruch wäre es wohl zu Ausschreitungen und schweren innenpolitischen Verwerfungen gekommen.