Rettung naht: Verrottender Öltanker vor Jemen wird geleert

Das UNO-Schiff „Nautica“ ist am Sonntag zu einem Einsatz gegen eine drohende Umweltkatastrophe bei einem seit Jahren verrottenden Öltanker vor der Küste Jemens eingetroffen. Das Überfüllen der 1,14 Millionen Barrel (181 Millionen Liter) Öl von der havarierten „FSO Safer“ in den Supertanker „Nautica“ soll nach Angaben von UNO-Vertretern in den kommenden Tagen beginnen und wird voraussichtlich drei Wochen dauern.

Die etwa 45 Jahre alte „FSO Safer“, die als schwimmendes Lager- und Entladeterminal für Öl diente und vor der strategisch wichtigen Stadt Hodeidah vor Anker liegt, wurde seit dem Beginn des Kriegs im Jemen zwischen Regierungstruppen und Huthi-Rebellen im Jahr 2015 nicht mehr gewartet.