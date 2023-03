Schüsse bei neuer Reichsbürger-Razzia: Polizist getroffen

Der verletzte Polizist soll ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist stabil.

Prinz im Dezember verhaftet

Schon im vergangenen Dezember waren bei einer Razzia in ganz Deutschland 25 Angehörige der mutmaßlichen Terror-Gruppe rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen worden. Auch das Jagdschloss von Reuß in Bad Lobenstein wurde durchsucht, der mutmaßliche Anführer selbst wurde in Frankfurt am Main festgenommen. Er soll der Kopf einer Gruppe sein, die über Monate einen Umsturz in Deutschland und die Einsetzung einer neuen Regierung geplant haben soll.

Geld und Gold gebunkert

In den Wochen nach der Razzia wurde erst deutlich, wie minutiös die Vorbereitungen für den Staatsstreich bereits waren. So wurde Bargeld in Höhe von mehr als 420.000 Euro sichergestellt. Zusätzlich entdeckten die Fahnder nach Angaben aus Sicherheitskreisen gut 50 Kilogramm Gold und Edelmetalle.

Der Prinz an der Staatsspitze

Die Verschwörer fantasierten auch über einen Sturm des Bundestags in Berlin und die Verhaftung von Parlamentsabgeordneten. Der Prinz jedenfalls sollte nach den Vorstellungen dieser "Patriotischen Union" einen Rat anführen, der die Staatsgeschäfte übernehmen sollte.