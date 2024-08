Steuern für Superreiche würden weltweit Billionen bringen

Ab drei Millionen Euro Nettovermögen wird’s ungemütlich – steuertechnisch. Denn ab dieser Summe wird in Spanien die Ende 2022 eingeführte Reichensteuer fällig.

Diese zunächst für 2023 und 2024 eingeführte Abgabe, die die Teuerungen im Zuge des russischen Feldzuges in der Ukraine abfedern soll, dürfte zusätzlich 1,5 Milliarden Euro in die klammen Staatskassen spülen, so die Berechnungen von damals.