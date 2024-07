Klare Mehrheit der Österreicher für Vermögenssteuer

Lediglich zwei Prozent wollen bei den Pensionen sparen – und kaum jemand bei der Bildung. „Wenn überhaupt wo eingespart werden soll, dann eindeutig bei der Verwaltung und nicht bei der Bildung, da sind sich alle Wählergruppen ziemlich einig“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Auffallend sei, dass der Wunsch nach überhaupt keinen Einsparungen am häufigsten in der Klientel der SPÖ (16 %) und der Grünen (17 %) vorkomme, so Bachmayer. Bei den Sozialleistungen sind wiederum nur FPÖ- und ÖVP-Wähler für Sparmaßnahmen. Bachmayer seien damit Migranten gemeint, so Bachmayer.

61 Prozent wünschen sich Vermögenssteuer

Auch auffallend: 61 Prozent aller Befragten würden steigende staatliche Ausgaben am liebsten mit einer Vermögenssteuer ab einer Million Euro gegenfinanzieren. Dafür sind beinahe alle SPÖ-Wähler und 77 Prozent der befragten Grün-Wähler.