Reiche Amerikaner sagen Ahoi: Wie sie sich vor Covid-19 retten

Privathubschrauber

Privatjets boomen berichtete der TV-Sender CNBC. Und auch Helikopter-Piloten machen gerade das Geschäft ihrs Lebens: Denn reiche New Yorker lassen sich Bücher, Delikatessen und andere notwendige Dinge direkt in die Hampton’s oder nach Martha’s Vineyard einfliegen. Dafür fehlen die Hubschrauber dann für wichtige Krankentransporte. In Martha’s Vineyard sei kein frisches Gemüse mehr zu finden, wettern Einheimische in der New York Post.

Nur 11.000 Geräte

Laut offiziellen Angaben werden im Staat New York in den kommenden Wochen für besonders ernste Fälle 30.000 Beatmungsgeräte gebraucht. Im Moment gibt es 11.000. Auch hier haben die Reichen die Nase vorn und sich mit der entsprechendem Notfallausrüstung eingedeckt. Bei manchen Familien der Oberklasse sollen auch bereits Krankenschwestern und Privatärzte eingezogen sein. Das berichtet jedenfalls eine Personalvermittlerin an der Westküste.

Für den Durchschnitt der Bevölkerung gibt es keine Coronavirus-Tests. Umso bizarrer erscheint es, dass ganze Basketballteams getestet wurden.

Der Bundesstaat Oklahoma untersuchte dem Magazin Daily Beast zufolge 58 Mitglieder der Utah Jazz Anfang März, als dort nur insgesamt etwa 100 Fälle pro Tag analysiert werden konnten. Auch die Brooklyn Nets wurden komplett getestet.