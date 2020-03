Andrew Cuomo: Der Therapeut der gebeutelten New Yorker

Der 62-Jährige kämpft an vorderster Front gegen das Virus. Denn New York samt der Millionenmetropole am Hudson River ist zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden. Nirgendwo im Land gibt es mehr Infizierte und Tote: Von den knapp 70.000 Infizierten in den USA befinden sich 30.000 in dem Bundesstaat, dort starben 300 Menschen, im ganzen Land 1000 - und das Schlimmste steht New York noch bevor.