Regierung geht auf Protestbewegung ein: „Zu wenig, zu spät“

Das Gesetz, das Auslieferungen nach China erlauben sollte, war für viele Hongkonger Beweis dafür, dass Peking sich mehr und mehr in Hongkonger Angelegenheiten einmische. Der Sonderstatus der Halbinsel besteht seit 1997, als die britische Kolonie zurück an China ging. Dieser bevorzugt Hongkonger gegenüber Festland-Chinesen – doch nur bis 2047. Die Demonstranten befürchten, dass bis dahin der Einfluss Pekings in Hongkong überhand nimmt. Sie werfen Lam vor, als „Marionette“ Pekings zu agieren. Deshalb kaufen ihr die meisten Vertreter der Protestbewegung, wie auch Joshua Wong, nicht ab, dass die Rücknahme des Gesetzes ein „aufrichtiger Zug“ ist.