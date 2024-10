Also ist richtig, was FPÖ, AfD und Wilders behaupten?

Mehr oder weniger. Rechtspopulismus ist ja vor allem in eher reichen und glücklichen, europäischen Ländern verbreitet, neben Österreich in Schweden, der Schweiz, den Niederlanden. Ich nennen das die „Revolte im Paradies“ – die Umstände sind bestens, aber vor allem die untere Mittelschicht hat das Gefühl, dass dieses Paradies durch Globalisierung oder Migration in Gefahr ist. Diese Schicht merkt auch, dass der Wohlfahrtstaat nicht mehr effizient und solidarisch funktioniert, man fühlt sich betrogen – oft ja auch zu Recht.

Wie sollen die etablierten Parteien reagieren? Es scheint ja keine Strategie zu funktionieren, die Rechtspopulisten kleiner werden lässt.

Viele Parteien haben den Kontakt mit Teilen der Bevölkerung verloren, vor allem in der Peripherie. Populismus ist auch eine Revolte der Peripherie – sehen Sie sich Wien an, das völlig konträr zum ländlichen Österreich gewählt hat. Auch in den Niederlanden ist das so: Da revoltieren Menschen aus kleineren, ländlichen Städten und die schlechter Ausgebildeten gegen die akademischen Professionals in den Städten, im Ballungsraum Amsterdam-Rotterdam-Den Haag-Utrecht. Fast die Hälfte der Niederländer lebt dort und wird als elitär und arrogant wahrgenommen. Volksparteien garantierten früher die Verbindung zwischen Hoch- und Niedriggebildeten, Großstadt und Land, Peripherie und Metropole. Diese Verbindungen sind so gut wie verschwunden. Die Volksparteien müssen sich neu erfinden.

Und wie können sie das machen? Ohne die Agenda der Rechtspopulisten zu übernehmen, was wieder nur dem „Original“ nützt?

Zunächst müssen wir uns von der Idee verabschieden, dass Volksparteien aktuell noch Mitte-Parteien sind. Das sind sie nicht mehr, sie stellen für viele Elitenparteien dar. Viele Volksparteien sind reine Kampagnenparteien, Vorstandsparteien oder Regierungsparteien geworden. Dieses Modell funktioniert in der komplexen Gesellschaft von heute aber nicht mehr.

Dazu sind, wie gesagt, auch die Verbindungen zwischen Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Es gibt viel mehr Bubbles als früher, und die kommunizieren nicht miteinander – in der Kirche, in der Armee, in der Gewerkschaft oder in der Kneipe etwa trafen früher viele Bevölkerungsteile aufeinander, da gab es Austausch, das beförderte Akzeptanz. Das gibt es immer weniger.

Dazu kommt der Kulturkampf. Radikal sind nicht die Populisten-Wähler, die wollen ja, dass alles gleichbleibt oder zurückgedreht wird – radikal sind vor allem die Eliten, die gesellschaftliche Transformation (Klima, Gender, Digitalisierung) fordern. Aber man darf nicht vergessen: Nur eine Minderheit hat die Populisten gewählt – die Mehrheit hat gegen sie gestimmt.

Aber wie soll diese Wieder-Verbinden in einer fragmentierten Gesellschaft funktionieren?

Das ist die Frage. Ich erforsche einen Teil der Niederlande, die statt der Konservativen erstmals Wilders gewählt haben. Dort ist es die Überregulierung, die die Menschen ärgert, die Vorgaben bei Datenschutz, Klimaschutz, Sicherheit. Dass deshalb traditionelle Dorffeste abgesagt werden mussten, Pferderennen etwa, hat dort größeren Ausschlag gegeben als die Migration.

Die Menschen fühlen sich an den Rand gedrückt, ihrer Traditionen beraubt. Warum haben die Parteien - 40 Jahre nach Haider - nicht mit diesem Unbehagen umzugehen gelernt? Wenn das nicht passiert, sitzen die Rechtspopulisten demnächst in allen Regierungen Europas. Bisher sehe ich aber keinen Gamechanger.