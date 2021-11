Rebellenvormarsch in Äthiopien: Mit dem Rücken zur Wand

Addis Abeba hält den Atem an. Der Lärm von kreisenden Militärhubschraubern ist in Teilen der Stadt zu hören. Unsicherheit und Angst bestimmen den Alltag in Äthiopiens Hauptstadt. Aus der angrenzenden Region Amhara fliehen Menschen vor der Gewalt. Nach einem Jahr ist der Krieg, der in der nördlichen Region Tigray begann, im Herzen des zweitgrößten Landes in Afrika angekommen.

So wie viele andere nahm beispielsweise ein lokaler Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) gleich fünf Familienmitglieder auf, die vor heftigen Kämpfen in der Stadt Dessie in die Hauptstadt geflohen sind. Auch Menschen aus den umkämpften Regionen Tigray, Afar und Oromia brachten sich nach Addis Abeba in Sicherheit. Aber nach 12 Monaten Konflikt im eigenen Land stehen auch in der Hauptstadt die Menschen ökonomisch mit dem Rücken zur Wand, sagt Michael Tröster, der Leiter der FES in Äthiopien. Angesichts der galoppierenden Inflation sind Alltagsgüter für viele Menschen kaum noch bezahlbar.

Rebellen nur noch 400km entfernt

Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde lag im September die Inflationsrate bei 34,8 Prozent, bei Lebensmitteln sogar bei 42 Prozent. Die Supermarktregale sind leer gefegt, für viele Menschen sind mittlerweile sogar Grundnahrungsmittel wie Zwiebeln, Tomaten oder Bananen zu teuer. Die Menschen fürchten um ihre Existenz.

So auch die 26-jährige Beamtin und zweifache Mutter Selamawit. Gemeinsam verdienen sie und ihr Mann etwa 16.200 Birr (rund 293 Euro). Bereits vorher war es nicht einfach, die Familie damit durchzubringen. Nun liegt sie mit den Abzahlungen ihrer Hypothek im Verzug und hat Angst ihr Zuhause zu verlieren. Selamawit hofft noch auf einen Sieg der Armee über die Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF).