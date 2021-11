Konflikt eskaliert: Äthiopien am Rande des Abgrunds

Jüngst nahm der Kampfverband in der Provinz Amhara zwei wichtige Städte ein, mit deren Eroberung ist der Weg frei in die Hauptstadt Addis Abeba und damit nach Dschibuti. Der dortige Hafen ist Äthiopiens Umschlagplatz für Im- und Export. In der Vier-Millionen-Stadt Addis Abeba wächst die Angst vor einem Angriff: Die Bewohner wurden aufgefordert, ihre Stadt zu verteidigen. Angehörige des Volkes der Tigriner wurden verhaftet, der Ausnahmezustand wurde verhängt.

Angst vor Zerbrechen

Da sich der Konflikt bereits im August auch auf die Nachbarprovinzen Afar und eben Amhara ausgebreitet hat, befürchten Experten, dass der Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 115 Millionen Einwohnern und mehr als 80 Ethnien auseinanderbrechen könnte – mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Region Ostafrika.

Dabei war Abiy Ahmet als der große Versöhner und Reformer angetreten, als er 2018 an die Macht kam. Wegen seiner Liberalisierung nach innen und seiner Aussöhnung mit dem Erzfeind Eritrea nach außen wurde er schon im Jahr darauf mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.