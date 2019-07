Reaktionen auf Brexit-Boris: Oppositionschef fordert Neuwahlen

Eine klare Ansage machte Londons Bürgermeister Sadiq Khan: "Ich werde nie damit aufhören, meine Meinung gegen die katastrophale Bedrohung des Brexits zu sagen", sagte der Labour-Politiker am Dienstag in London. In anderen Bereichen - etwa bei der Polizei oder im öffentlichen Verkehr - sollte man jedoch die Differenzen beilegen.

Trump: "Er wird großartig sein"

Erwartungsgemäß freundlicher reagierte US-Präsident Donald Trump. "Er wird großartig sein", erklärte Trump am Dienstag via Twitter. Der US-Präsident hatte schon mehrfach seine Sympathien für Johnson publik gemacht und zugleich dessen Vorgängerin Theresa May scharf kritisiert.

Die öffentlichen Einmischungen Trumps in die britischen Regierungsgeschäfte sorgten in Großbritannien vielfach für Verstimmung.