Razzia Israels: Elf Tote Palästinenser und über 80 Verletzte

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens elf Palästinenser getötet worden. Zudem wurden mehr als 80 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte.

Mindestens fünf davon seien in kritischem Zustand. Die internationale Gemeinschaft reagierte mit größter Besorgnis und rief zur Deeskalation auf.