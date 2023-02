Israel legalisiert Siedlungs-Außenposten im Westjordanland

200.000 Protestierende in Tel Aviv

Gleichzeitig demonstrierten am Wochenende mehr als 200.000 Israelis nach Angaben der Veranstalter in Tel Aviv und anderen Städten gegen den Kurs der rechts-religiösen Regierung protestiert. In der Küstenstadt Tel Aviv marschierten Demonstranten den sechsten Samstagabend in Folge mit israelischen Flaggen durch die Straßen. Die Proteste, die auch in Städten wie Jerusalem, Beersheva und Haifa stattfanden, richten sich vor allem gegen Regierungspläne, das Justizsystem gezielt zu schwächen.