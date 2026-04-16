Der wegen Völkermords und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilte frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic hat nach Angaben seiner Familie einen Schlaganfall erlitten. Sohn Darko sagte dem Fernsehsender RTRS am Mittwoch, er sei von einer Ärztin über den Vorfall unterrichtet worden. Gesundheit von Mladic verschlechtert sich täglich Demnach sei der 83-Jährige, der im niederländischen Den Haag inhaftiert ist, in ein Krankenhaus gebracht und nach Scans und weiteren Untersuchungen zurück ins Gefängnis gebracht worden. Er habe nach Angaben der Ärztin vermutlich einen leichten Schlaganfall erlitten.

Die Gesundheit seines Vaters verschlechtere sich täglich, sagte Darko Mladic weiter. "Die Situation ist sehr ernst." Die Familie hoffe, dass Mladic in Serbien behandelt werden könne. Verantwortung für das Massaker von Srebrenica Mladic war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) in Den Haag verurteilte ihn wegen seiner Verantwortung für das Massaker von Srebrenica sowie weiterer Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg zu lebenslanger Haft.