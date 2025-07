"Nur noch Monate zu leben": UN-Gericht lehnt Haftentlassung von Mladić ab

Der wegen Völkermords und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilte frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladić kommt nicht vorzeitig aus der Haft frei.

Das zuständige UN-Gericht in Den Haag, das die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) zu Ende bringt, erklärte am Dienstag, Mladić leide nicht an einer "akuten unheilbaren Krankheit" und erfülle damit nicht die Voraussetzungen für eine vorzeitige Haftentlassung.