Srebrenica: Serbischer Ex-General anerkennt erstmals Genozid

Er wurde vor dem ICTY wegen des Völkermordes von Srebrenica rechtskräftig zu 35 Jahren Haft verurteilt. In einem Schreiben an den Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe der UNO gab Krstić nun den Völkermord in der ehemaligen ostbosnischen muslimischen Enklave zu. Er habe mitgeholfen und den Völkermord unterstützt, indem er gewusst habe, dass einige Angehörige des Generalstabes die Absicht gehabt hätten, den Völkermord zu begehen, hieß es in seinem Schreiben.