30 Jahre Völkermord von Srebrenica: „Nichts kann zurückbringen, was wir hatten“

Amra Begić war 13 Jahre alt, als 1992 nach Slowenien und Kroatien auch in Bosnien-Herzegowina der Krieg ausbrach. Am 11. Juli 1995 nahmen bosnisch-serbische Einheiten unter der Führung von Militärchef Ratko Mladić ihre Heimatstadt Srebrenica ein. Unter den Tausenden muslimischen Männern und Buben, die in den Tagen danach umgebracht wurden: Begićs Vater, Großvater, 26 Cousins und ihr bester Freund. Heute ist sie stellvertretende Direktorin der Srebrenica-Gedenkstätte in Potočari.

KURIER: Im Juli 1995 waren Sie nicht in Srebrenica, doch viele Ihrer Verwandten haben den Genozid nicht überlebt. Woran können Sie sich aus dieser Zeit erinnern?

Begić: Vor dem Krieg hatten wir ein perfektes Leben. Der Moment, an dem mir klar wurde, dass etwas Schlimmes passiert: Als mein Vater mich und meine Schwestern nach Tuzla gebracht hat. Wir sind im Bus gesessen, ohne meine Eltern. Ich habe aus dem Fenster geschaut und meinen Vater weinen sehen – zum allerersten Mal. Danach habe ich ihn nie wieder lebend gesehen. Die Erinnerungen sind noch immer frisch, in der Arbeit befasse ich mich ja dauernd damit. Auch all meine Kollegen haben damals jemanden verloren. Wir wollen die Gedanken an sie und die anderen Opfer erhalten, beschützen, speichern.