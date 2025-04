Krise in Bosnien-Herzegowina: Wie geht es weiter, Herr Hoher Repräsentant?

Christian Schmidt: Völlig zurecht. Die Anweisungen waren aber keine direkten von mir an ihn. Sondern ich habe in einer Ergänzung des Strafrechts festgehalten, dass Urteile des Verfassungsgerichts und Entscheidungen der Hohen Repräsentanten auch in der Republika Srpska gelten und sie dort veröffentlicht werden müssen. Dodik mag das Verfassungsgericht nicht und er mag mich nicht – aber das sind beides Kerninstitutionen des Dayton-Vertrages.

Die Spannung ist nur für Dodik erhöht. Ja, er hat ein paar Unterstützer. Aber sehen wir eine große Volksbewegung in der Republika Srpska zu seiner Unterstützung? Nein.

© REUTERS/Amel Emric Milorad Dodik

Von den Bewohnern seiner Entität leben viele Verwandte in Wien, Graz, München, Frankfurt, Zürich. Deshalb erhält Dodik kaum Unterstützung für seinen Isolationismus. Er hat sich außerdem nicht mehr unter Kontrolle, hat den Leuten gesagt: „Wenn jemand für den Staat Bosnien und Herzegowina arbeitet, wird ihnen ihr Eigentum eingezogen.“ Wir sind doch nicht in Nordkorea! Die Menschen machen das nicht mit.

Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina ist seit Ende des Kriegs 1995 in zwei weitgehend autonome Landesteile aufgeteilt: die bosniakisch-kroatische Föderation und die Republika Srpska. Den Krieg, der 1992 begann und rund 100.000 Menschen das Leben kostete, beendete der Friedensvertrag von Dayton. Bei öffentlichen Ämtern ist in Bosnien-Herzegowina seither ethnischer Proporz entlang der drei Staatsvölker – Bosniaken, Serben und Kroaten – vorgesehen. Über die Einhaltung des Dayton-Vertrags wacht der Internationale Hohe Repräsentant (HR), der auch Gesetze erlassen darf. Der aktuelle internationale Vertreter, der Deutsche Christian Schmidt, machte bereits mehrmals von seinen umfangreichen Befugnissen, den sogenannten Bonn-Powers, Gebrauch. Die EU-Mission Eufor Althea sorgt ebenfalls dafür, dass das Dayton-Abkommen eingehalten wird. Auch österreichische Soldaten gehören dieser an.

Dabei war Dodik gar nicht immer ein solcher Supernationalist. Er galt nach dem Krieg als Reformer. Vieles von dem, was er heute kritisiert – etwa die Schaffung gemeinsamer Institutionen – hat er früher mitgetragen. Im Laufe der Jahre ist etwas mit ihm passiert. Was, glauben Sie? Ich vermute, es hat auch ein Stück weit mit uns als Internationaler Gemeinschaft zu tun. Nach Mitte der 2000er-Jahre war der Eindruck: Eigentlich alles gelaufen in Bosnien-Herzegowina, das entwickelt sich jetzt von selbst in Richtung EU. Man hatte das Land in den europäischen Hauptstädten nicht auf dem Schirm. Währenddessen hat eine ethnonationalistische Polit-Agenda an Zustimmung gewonnen und wir haben es übersehen, alle miteinander. Was bei Dodiks Veränderung sicher auch eine Rolle gespielt hat, ist sein Konglomerat an ökonomischen Verflechtungen. Mit seinen vielen, undurchsichtigen Unternehmen hat er diverse finanzielle Interessen entwickelt.

Die bosnische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Dodik ausgesprochen. Bisher hat ihn niemand festgenommen, er ist offenbar rund um die Uhr von hochbewaffneten Sicherheitskräften geschützt. Einen internationalen Haftbefehl hat Interpol abgelehnt – sehr zu Freude Dodiks. Er konnte jüngst sogar seine Freunde in Belgrad und Moskau besuchen. Wie geht es jetzt weiter? Wenn Herr Dodik in Bosnien-Herzegowina eine politische Rolle spielen will, kann er das nicht vom Ausland aus machen. Er muss handlungsfähig und bekannt sein, auftreten. Ungeachtet der Frage, wo er sich gerade befindet, wird er wohl also auch immer wieder einreisen müssen, wenn er ausreist. Und dann kommt er in einen Konflikt mit der gesetzlichen Lage. Es gibt viele Haftbefehle auf der Welt, die noch nicht vollstreckt sind. Das heißt nicht, dass sie ungültig werden. Sie machen sich also keine Sorgen, dass er in Russland untertauchen könnte, wie in den vergangenen Tagen spekuliert wurde? Sie meinen, dass er neben Herrn Assad noch ein Apartment kriegt? Dann wäre Dodik wohl gleich dort geblieben, als er er vor ein paar Tagen Moskau besucht hat. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wer welche Pläne hat.

Was wäre, wenn Dodik tatsächlich von der politischen Bühne verschwindet? Würde dann nicht einfach der nächste Separatist kommen? Dazu möchte ich Jean Monnet zitieren: „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll.“ Die EU hat es bislang nicht geschafft, sich auf Sanktionen gegen Dodik zu einigen, weil Ungarn blockiert. Österreich hat nun eine Einreisehinderung gegen ihn verkündet. Wie viel bringt das? Sehr viel. Das ist ein echtes Problem für Dodik, weil er Wien gern als Treffpunkt für diverse Meetings verwendet hat. Dazu ist der Symbolwert groß. Auch Deutschland hat eine solche Beschränkung verkündet. Ich sehe hier den Beginn einer weiteren „Koalition der Willigen“. Müssten die Sanktionsmaßnahmen nicht auch das von Ihnen angesprochene Firmengeflecht Dodiks ins Ausland stärker ins Visier nehmen? In den USA etwa darf man mit Firmen, die eine Verbindung zu ihm aufweisen, nicht mehr zusammenarbeiten. Da gibt es in einigen EU-Ländern, auch in Österreich, rechtliche Probleme. Ich bin gerade dabei, hierfür eine Lösung zu finden. Blockaden ergeben sich aber schon dadurch, dass es praktisch keine europäischen Wirtschaftsförderungen in der Republika Srpska mehr gibt. Aber wir wollen auch nicht, dass die Region investitionslos ist, denn dann gehen noch mehr junge Menschen. Das ist schon jetzt das größte Problem, das Bosnien-Herzegowina hat.