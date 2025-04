Milorad Dodik: Der Haftbefehl, den sich niemand auszuführen traut

Bleibt er oder bleibt er nicht? Diese Woche gab es zahlreiche Spekulationen, ob der bosnische Serbenführer und Separatist Milorad Dodik bei seinem alten Bekannten Wladimir Putin untertaucht. In Sarajewo machte man schon Scherze, er könne dann ja mit dem ehemaligen syrischen Machthaber Baschar al-Assad , der seit seinem Sturz in Moskau wohnt, eine WG gründen.

Es ist der Höhepunkt eines alten Konflikts zwischen dem Präsidenten der serbischen Entität im Land, der sich abspalten will, und der Regierung in Sarajewo. Ein Gericht verurteilte Dodik darüber hinaus kürzlich zu einem Jahr Haft und sechs Jahren Politikverbot, weil er Entscheidungen des Internationalen Hohen Repräsentanten, des Deutschen Christian Schmidt , missachtet haben soll. Er wird wohl berufen.

Bosnien-Herzegowina ist seit Ende des Kriegs 1995 in zwei weitgehend autonome Landesteile aufgeteilt: die bosniakisch-kroatische Föderation und die Republika Srpska . Den Krieg, der 1992 begann und rund 100.000 Menschen das Leben kostete, beendete der Friedensvertrag von Dayton . Bei öffentlichen Ämtern ist in Bosnien-Herzegowina seither ethnischer Proporz entlang der drei Staatsvölker – Bosniaken, Serben und Kroaten – vorgesehen.

Die bosnische Regierung äußerte Verständnis für das Zögern der Behörde. „Ich unterstütze, dass die SIPA die Situation erst analysiert und auf die Leben unserer Offiziere aufpasst“, sagte Außenminister Elmedin Konaković am Freitag vor Journalisten.

Internationaler Haftbefehl abgelehnt

Den Antrag auf einen internationalen Haftbefehl gegen den umstrittenen Politiker lehnte Interpol am Mittwoch ab, weil es sich um eine politische Verfolgung handle – sehr zur Freude Dodiks.

Mit seinen jüngsten Reisen wollte er wohl einmal mehr den Eindruck erwecken, dass ihm alles, was in Sarajewo beschlossen wird, nichts anhaben kann. Dass er noch immer entscheidende Verbündete an der Seite hat. Wie groß diese Unterstützung, zumindest aus Belgrad, noch ist, ist in Wahrheit aber fraglich. Vučić hat sich zuletzt mehrmals mit dem oppositionellen Bürgermeister von Banja Luka, Draško Stanivuković, getroffen. Er könnte Dodik folgen, meinen manche. Auch er gilt als Supernationalist, wenn auch pragmatischer.