Srebrenica: 7 Opfer finden heute nach 30 Jahren ihre letzte Ruhe

In Srebrenica findet am heutigen Freitag eine Gedenkfeier zur Erinnerung an das Massaker in der bosnischen Stadt vor 30 Jahren statt. Im Rahmen der Zeremonie sollen die sterblichen Überreste von sieben Opfern in der Srebrenica-Gedenkstätte in Potočari beigesetzt werden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der dort bestatteten Personen auf 6.751. Erwartet werden tausende Menschen, darunter auch die Teilnehmer eines 100 Kilometer langen "Friedensmarsches", die am Dienstag im ostbosnischen Dorf Nezuk aufgebrochen waren, wohin sich Überlebende im Jahr 1995 gerettet hatten.

Lediglich Knochenreste bestattet Unter den Menschen, die heute beerdigt werden, sind auch zwei Männer, Avdić Senajid und Mujić Hariz, die 1976 geboren wurden. Zum Zeitpunkt ihres Todes waren beide 19 Jahre alt. Ihre sterblichen Überreste wurden in Massengräbern gefunden. Unter den Opfern war auch eine Frau, Bektić Fata, die 1928 geboren wurde. Hasib Omerović (1961), Sejdalija Alić (1961), Rifet Gabeljić (1964) und Amir Mujčić (1964) werden ebenso am 11. Juli 2025 beigesetzt. Die Überreste der Opfer, die in diesem Jahr ihre letzte Ruhestätte finden, wurden in Gräbern gefunden, die vor Jahren an den Orten Liplje, Baljkovica, Suljići und Kameničko brdo entdeckt wurden. In den meisten Fällen sind die Leichen nicht vollständig, sodass die Familien der Opfer lediglich zwei Knochen bestatten können. Die Organisatoren der Gedenkfeier erwarten mehr als 150.000 Menschen in Potočari.