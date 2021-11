QAnon-Anhänger warten auf Wiederkehr von totem JFK-Sohn

Hunderte Anhänger der Verschwörungsbewegung QAnon haben sich in der texanischen Großstadt Dallas versammelt und vergeblich auf eine Wiederkehr des 1999 bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen John F. Kennedy Jr. gewartet. Wie die Zeitung Dallas Morning News berichtete, kamen die QAnon-Anhänger am Platz Dealey Plaza zusammen - dort, wo am 22. November 1963 der Vater von JFK Jr., der damalige Präsident John F. Kennedy, ermordet worden war.

Im Internet geisterte Medienberichten zufolge die Ankündigung herum, JFK Jr. würde am Dienstag um 12.29 Uhr dort auftauchen. Das würde wiederum zu einer Rückkehr von Ex-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus führen. Ein in der Dallas Morning News veröffentlichtes Foto zeigte eine Frau mit einer Fahne mit der Aufschrift "Trump - JFK Jr."