Das Kennedy-Attentat: Steckt eine Verschwörung dahinter?

Diese historische Episode hat alles, was eine gute Geschichte braucht: Ein Politiker, Hoffnungsträger für die ganze Welt, eine wunderschöne Ehefrau, die die Menschen verzaubert. Und dann ein Mord vor Live-Kameras, einen Mörder, der schließlich selbst zum Opfer wird und auch die Mafia spielt eine Rolle. Das Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy ließ die ganze Welt am 22. November 1963 stillstehen.

Auftragsmord?

Auf einer Wahlkampftour in Dallas Texas wird Kennedy in seinem Cabrio mitten in einer begeisterten Menschenmenge erschossen. Geschichten wie diese, regen viele Menschen zum Nachdenken an und es dauert nicht lange, bis sich Zweifel regen. Kann es sein, dass ein irrer Einzeltäter den mächtigsten Mann der Welt umbringt? Wer gab den Auftrag dazu? Einige Menschen denken, dass die CIA, der KGB oder die Mafia den Auftrag zu dem Attentat gaben. Die Fake Busters haben versucht herauszufinden, was an den Spekulationen dran ist.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...