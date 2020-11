Marilyn Monroe's Tod: Wurde der Filmstar ermordet?

Marilyn Monroe verkörperte die Sexbombe wie nur wenige Frauen vor und nach ihr. Hinter all dem Glamour verbarg sich aber auch eine dunkle Seite, denn ihrem Sexappeal erlagen viele Männer, was sie in Kreise führte, in denen es gefährlich werden kann. US-Präsident John F. Kennedy soll eine Affäre mit Monroe gehabt haben. Musste sie mit nur 36 Jahren sterben weil sie zu viel wusste? Angeblich war sein Bruder Bobby noch kurz vor ihrem Tod bei ihr Zuhause.

Aber auch ihre Ärzte und ein Mafiaboss stehen im Verdacht, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Die Fake Busters haben die Nacht des 5. August 1962 Revue passieren lassen.



