Putin und Biden beglückwünschen sich nicht zu runden Geburtstagen

Kremlchef Wladimir Putin will US-Präsident Joe Biden nicht zu dessen bevorstehenden 80. Geburtstag gratulieren. "Nein, wenn ich mich nicht irre, gibt es keine solchen Pläne", erklärte Putins Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch auf Nachfrage von Journalisten. Auch Biden habe dem russischen Präsidenten zu dessen 70. Geburtstag vor mehr als einem Monat nicht gratuliert, fügte Peskow hinzu. Biden wird am 20. November 80 Jahre alt.