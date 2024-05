Staatsmedien: Russland übergibt sechs Kinder an die Ukraine

Russland hat nach einem Medienbericht sechs durch den Konflikt in der Ukraine vertriebene Kinder wieder ihren Familien übergeben. Eine Gruppe von Buben im Alter von sechs bis 17 Jahren sei nach einer Vermittlung durch das Golfemirat Katar bei einem Termin in der katarischen Botschaft in Moskau wieder mit ihren Familien vereint worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch. Unter den Kindern seien zwei Brüder.

Von Seiten der Ukraine gab es dazu zunächst keine Reaktion. Bei der Veranstaltung in der katarischen Botschaft seien der Botschafter Katars sowie Vertreter der russischen Kinderrechtsbeauftragten Maria Lwowa-Belowa zugegen gewesen.