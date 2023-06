Telefonat unter Freunden: Putin bekommt neue Rückendeckung aus Südafrika

Angriffskrieg, Bomben auf Zivilisten, zerstörte Städte: All das mag Europa, oder die USA gegen Russland Stellung beziehen lassen, vom Süden der Weltkugel, also auch von Südafrika aus sieht der Konflikt in der Ukraine offensichtlich anders aus. Dort kann Putin auf Verbündete wie Südafrikas Präsident Ramaphosa zählen.

Friedensinitiative

Der hat Putin in einem Telefonat über einen geplanten Friedensvorstoß afrikanischer Staats- und Regierungschefs informiert. Putin habe die Initiative begrüßt und seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Delegation aus Afrika zu empfangen, teilt das südafrikanische Präsidialamt mit. Datum für die Reise nach Moskau gibt es allerdings noch keines.

Zuvor wollte Ramaphosa noch im Juni in die Ukraine und nach Russland reisen werde, um zu versuchen beide Seiten zur Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen. Ende Juli ist zudem ein Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg geplant.