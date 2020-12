Putin: Nawalny ist für ihn nur ein "Patient" – und der US-Geheimdienst will ihn austricksen

"Rache der USA für 2016"

Die Frage nach Nawalny ist am Donnerstag die einzige, die ein wenig kritisch daherkommt. Die Fragen nach Enthüllungen russischer Medien, dass Putin eine uneheliche Tochter mit einer über seltsame Wege zu Reichtum gelangten ehemaligen Putzfrau haben soll, übergeht er hingegen galant; und die Anschuldigungen, dass sein ehemaliger Schwiegersohn nach seiner Heirat mit Putins Tochter Milliarden über hinterfragenswerte Deals verdient habe, nennt er schlicht „Informationskrieg“. Die Details über diese Deals würden von Hackern stammen, so Putin, und die Informationen kämen wohl vom US-Geheimdienst – ebenso wie jene zu Nawalnys „angeblicher Vergiftung“. „Das ist ein Trick. Das ist die Rache für 2016, das ist für mich sehr klar. Man will sich in Russlands Politik einmischen.“

Freilich, dass Russland sich 2016 in Trumps Wahl eingemischt habe, will Putin an anderer Stelle nicht bestätigen. „Russische Hacker haben nie einem US-Präsidenten bei seiner Wahl geholfen“, sagt Putin lächelnd. Diese Anschuldigungen würden nur dazu genutzt werden, um die Präsidentschaft Trumps zu delegitimieren. Asyl – wie etwas schelmisch von Fragesteller Sergej Schnurow, dem landesweit bekannten Sänger der Band Leningrad gefragt – werde Trump in Russland wohl keines brauchen, sagt Putin. „Er hat noch genügend Unterstützung bei den US-Wählern.“