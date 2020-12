Wo sind die russischen Corona-Toten? Nicht in der Statistik

Von Gulmira Amangalieva

Nikolay Zakharov, ein 61-Jähriger aus Saratow, einer Stadt im südwestlichen Russland, blieb am Weg zur Arbeit oft bei der Wohnung seines Sohnes stehen, um seinen Enkeln Früchte zu bringen oder auf sie aufzupassen. Anfang November rief er vom Auto aus an: „Komm runter, ich komme nicht hinauf.“ Als sein Sohn Sergey, ein 37-jähriger Ingenieur, zum Auto kam, erklärte ihm sein Vater , ohne seine Maske abzunehmen: „Ich fühle mich schlecht: Ich sollte nicht hineingehen.“

Am nächsten Tag erschien er nicht zur Arbeit. Die Angehörigen aktivierten den staatlichen Gesundheitsdienst, so wie das in Russland üblich ist: Das Gesundheitssystem ist gratis, in Krankheitsfällen wird der Bezirksarzt gerufen. Üblicherweise muss der Arzt den Patienten am Tag des Anrufes aufsuchen.