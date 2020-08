Proteste gegen Regierung in Beirut: Tränengas-Einsatz

Vier Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut haben Tausende Libanesen um die Opfer getrauert und gegen die politische Elite des Landes protestiert. Sie versammelten sich am Samstag auf dem Märtyrer-Platz im Zentrum der libanesischen Hauptstadt.

Im libanesischen Sender MTV war zu sehen, wie Demonstranten versuchten, die Absperrungen zum Parlament zu durchbrechen. Sprechchöre waren zu hören, unter anderem "Revolution, Revolution". "Das Volk will den Sturz des Regimes" war in Sprechchören weiter zu hören. "Verschwindet, ihr seid alle Mörder", stand auf Bannern. "Wir wollen eine Zukunft in Würde, wir wollen, dass das Blut der Explosionsopfer nicht umsonst vergossen wurde", sagte Rose Sirour, eine der Demonstrantinnen.

Eine MTV-Reporterin berichtete, Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt. Rund 5.000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration.