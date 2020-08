Coronavirus: Erstes italienisches Kreuzfahrtschiff startet von Genua

In Italien kann ab 15. August wieder der Kreuzfahrttourismus starten. Dies beschloss die italienische Regierung im Rahmen eines am Freitagabend verabschiedeten Maßnahmenpakets. Das erste Schiff, das am 16. August vom Hafen Genua in Richtung Malta startet, ist die "Msc Grandiosa".

Der Luxusliner fährt zu einer siebentägigen Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeerraum mit Etappen in den Häfen Civitavecchia, Neapel, Palermo und La Valletta ab, teilte die Reederei MSC am Samstag mit. Passagiere werden eine Versicherung für den Fall abschließen müssen, dass sie sich vor, während, oder nach der Kreuzfahrt anstecken. Die Reisenden an Bord werden lediglich ein Drittel jener ausmachen, die vor der Pandemie zugelassen wurden.