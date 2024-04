Massenproteste: Was Südamerikas Studenten auf die Straße treibt

Erstmals bekommt Javier Milei richtig Gegenwind von der Straße: Am Mittwoch nahmen in Buenos Aires rund 150.000 überwiegend junge Menschen an den Protesten gegen die Kürzungen der Regierung des libertär-konservativen Präsidenten im öffentlichen Bildungswesen teil.

Spürbare Veränderungen

In den vergangenen Jahren haben in Lateinamerika Massenproteste dieser Art mittelfristig immer zu spürbaren Veränderungen geführt. In Kolumbien und Chile brachten die Sozialproteste letztendlich die Linkspolitiker Gustavo Petro und Gabriel Boric ins Präsidentenamt, in Ecuador führten sie zum Rücktritt von Präsident Guillermo Lasso. In den Linksdiktaturen Venezuela, Nicaragua und Kuba reagierten die Regime mit brutaler Gewalt und noch mehr Repression, was einen gewaltigen Massenexodus in Richtung USA auslöste.