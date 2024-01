Javier Milei: Der Mann, der Argentinien "zerlegt"

Das will Milei ändern: Er treibt das Mercosur-Abkommen massiv voran, über das der Bund mit der EU seit mehr als zwei Jahrzehnten verhandelt, aber nicht weiterkommt. In Südamerika fürchtet man die Brüsseler Regulationswut bei Umweltauflagen, in der EU laufen die Bauern gegen das „Hormonfleisch“ aus dem Süden Sturm.

In Davos präsentierte Milei seine Ideen so wortgewaltig wie zu Hause. Er rief alle Wirtschaftstreibenden dort auf, sich nicht „willenlos dem Staat auszuliefern.“ Ob er in Europa auch gehört wird, muss sich erst weisen.