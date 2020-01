Promi-Iranerinnen rütteln an den Grundfesten des Regimes

Taraneh Alidoostis Kampfansage an das Regime erfolgte knapp nach der Generalabrechnung einer anderen prominenten Iranerin mit der Führung in ihrer Heimat: „Ich habe angezogen, was auch immer sie gesagt haben. Ich habe jeden Satz wiederholt, den sie angeordnet haben. Wir sind ihnen nicht wichtig. Wir sind nur Werkzeuge. Ich bin eine von Millionen unterdrückter Frauen im Iran“, schrieb Kimia Alizadeh auf Instagram. Die 21-Jährige, die sich jetzt in die Niederlande abgesetzt haben soll, gilt in ihrem Land als Nationalheldin, gewann sie doch als erste Iranerin eine olympische Medaille – Bronze in Taekwondo bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016.