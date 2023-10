Wahl in Polen: Oppositionsbündnis laut erster Prognose vorn

Hohe Wahlbeteiligung

Da die Wahlbeteiligung deutlich höher war als 2019 – man rechnet mit bis zu 70 Prozent –, dauert es möglicherweise sogar bis Dienstag, bis das endgültige Ergebnis feststeht. Das liegt auch daran, dass am Sonntag nicht nur das Parlament gewählt wurde, sondern zeitgleich auch eine Volksabstimmung stattfand – über Details des EU-Migrationspakts, Grenzschutz, Pensionen und die Privatisierung von Staatsunternehmen. Ein Clou der Regierenden: Der Opposition werden bei diesen Themen Forderungen in die Schuhe geschoben, die die gar nicht umsetzen will.

Die PiS unter ihrem Chef Jaroslaw Kaczynski und Premier Mateusz Morawiecki warb mit Sozialpaketen, ihre Wähler dominieren auf dem strukturschwachen Land und unter Rentnern. Für die gab es extra Fahrdienste an die Wahlurnen. Auch der 84-jährige Jan Tomasz hat sein Kreuz bei der PiS gemacht, weil sie „katholische Werte“ vertritt. Er sieht in der liberalen Opposition die alten Kommunisten wiederkehren, den Protest vor zwei Wochen, als fast eine Million in Warschau für einen Machtwechsel demonstrierten, empfand er als „aggressiv und lärmend“.