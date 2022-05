Prinz Charles will eine abgespeckte Monarchie

Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay und Duke of Edinburgh war bei der Krönung seiner Mutter Elizabeth II. am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey vier Jahre alt. Man stelle sich vor, dieser kleine Bub musste die dreistündige Krönungszeremonie zwischen seiner Oma, der Queen Mum, und seiner Tante Margret über sich ergehen lassen. Es war die erste Krönung, die im Fernsehen übertragen wurde – und auf Bildern sieht man ein braves Kind, das sich schrecklich gelangweilt haben muss und seinen Kopf immer wieder auf seiner Hand abstützt.

Charles ist heute 73 Jahre alt und damit der längst dienende Kronprinz in der Geschichte. Er will die britische Monarchie nachhaltiger machen: